الأمن يلقي القبض على متهمين بالمخدرات في بغداد

2021/11/26 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز فوج طوارئ بغداد الحادي عشر التابع الى قيادة شرطة بغداد، تمكن من إلقاء القبض على متهمين اثنين أثناء التفتيش الدقيق ضمن قاطع المسؤولية".وبينت، أنه "كان بحوزتهما مواد مخدرة (كرستال وحشيشة)، وكانا يستقلان دراجة نارية"، مشيرة إلى أنه "تم اقتيادهما الى مركز الشرطة للتحقيق معهما واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصوليا وفق القانون".

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