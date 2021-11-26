الصحة: انخفاض الإصابات لا يعني زوال الخطر ونحذر من موجة أشد

2021/11/26 | 11:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، من موجة رابعة شديدة من جائحة كورونا مقبلة على البلاد قد تحمل معها متحورات جديدة، وفيما أكدت أن تراجع عدد الإصابات لا يعني زوال الخطر، دعت المواطنين إلى الإسراع بأخذ اللقاح.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في تصريح صحفي، إن “نسبة اللقاح في العراق بلغت […]

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