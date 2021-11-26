قائد شرطة النجف الجديد يتسلم مهام عمله ويؤكد : سنحارب كل اشكال الجريمة بقوة القانون

2021/11/26 | 11:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ تسلم العميد الحقوقي باسم الاسدي، مهام عمله قائدا لشرطة محافظة النجف ، بعد اقالة اللواء فائق الفرعون بسبب خروقات امنية متصاعدة .وقال الاسدي في اول تصريح له بعد تسلم مهام منصبه "سنحارب كل اشكال الجريمة بقوة القانون ومساعدة المواطن الذي يعد هو رجل الامن الاول .وسنكمل المشوار الذي قامت به كل الادارات السابقة ".و باشر الاسدي عمله بتفقد الاوضاع الامنية للمدينة القديمة ./انتهى

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