بيئة ميسان : الوضع المائي يزداد سوءا في هور الحويزة وانعدام شبه تام للتنوع الاحيائي

2021/11/26 | 11:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظمت شعبة الاهوار في مديرية بيئة ميسان زيارة ميدانية لهور الحويزة جنوب شرقي المحافظة ، لمتابعة وتقييم الواقع البيئي والجفاف الذي يتعرض له .وذكر بيان لبيئة المحافظة :" لوحظ خلال الزيارة استمرار وتزايد الشحة المائية بصورة حادة ، وانخفاض واضح داخل بركة / ام النعاج / وكذلك في مناسيب النهر المؤدي الى البركة ، ما ادى الى اعاقة حركة الزوارق او تعذرها".واضاف :" ان الوضع المائي يزداد سوءا وهذا ينعكس سلبا على التنوع الاحيائي في المسطح المائي بصورة عامة وعلى الاسماك بصورة خاصة ، ما ادى الى نفوق اعداد منها لنقص الاوكسجين المذاب في الماء نتيجة لانخفاض المناسيب في النهر المغذي وظهور مناطق واسعة تعاني الجفاف في اماكن متفرقة داخل البركة وعلى جوانبها القريبة للساتر الترابي".وتابع :" لوحظ ايضا انعدام شبه تام للتنوع الاحيائي ، عدا اعداد لافراد من الطيور المتوطنة ، واصفرار لنبات القصب والبردي ، وهذا مازاد من معاناة سكان القرى المحاذية للبرك وعلى ضفاف الانهر المغذية التي تعاني من الشحة المائية"./انتهى

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