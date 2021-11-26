شاهد ما رصدته طائرة عندما اقتربت من بركان جزر الكناري النشط

2021/11/26 | 11:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل حمم بركان كومبر فيجا النشط في جزيرة لا بالما الإسبانية إحدى جزر الكناري تدفقها ورصدت طائرة مسيّرة تلك اللحظات.

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