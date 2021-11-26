اختتام اجتماعات الجمعية العمومية للإنتربول في إسطنبول

2021/11/26 | 11:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ اختتمت في مدينة إسطنبول التركية الليلة الماضية الدورة 89 لاجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).وفي ختام الاجتماعات عبر المدير العام للأمن في تركيا، محمد أقطاش، عن شكره للرئيس السابق للمنظمة كيم جونغ يانغ، متمنيا النجاح للرئيس الجديد الاماراتي أحمد ناصر الريسي.واكد أقطاش في كلمة له في ختام الاجتماعات التي استمرت ثلاثة ايام أن تركيا تساهم في عمل الإنتربول بحوالي 2200 نشرة حمراء نشطة، مبينا أن بلاده تراقب عن كثب التأثير المتزايد للأهمية التي توليها البلدان للإشعارات الحمراء.وقال مدير الامن التركي : نبرر ضرورة قيام المنظمة بفحص طلبات النشرات بعمق حتى لا تخيب الثقة الموضوعة فيها؛ لكننا نتطلع منها أن تتصرف دون التأثر بالضغوط الخارجية، وبدون تحيز ودون تطبيق معايير مزدوجة بين أعضائها".وبعد كلمته، سلّم أقطاش راية المنظمة إلى سوبود جايسوال مدير التحقيقات المركزي في الهند مستضيفة الدورة المقبلة للجمعية العمومية للمنظمة ./انتهى

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