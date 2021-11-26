2021/11/26 | 11:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حذرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، من موجة رابعة شديدة من جائحة كورونا مقبلة على البلاد قد تحمل معها متحورات جديدة .وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في تصريح للوكالة الرسمية :" ان نسبة اللقاح في العراق بلغت نحو 30 بالمئة من الفئة المستهدفة، 18 عاماً فما فوق"، مبينا :" ان طموح الوزارة كان في الوصول الى نسبة 60 بالمئة قبل نهاية العام الحالي".واوضح :" ان تراجع اقبال المواطنين على اللقاح، يعود الى انخفاض معدل الاصابات بفيروس كورونا"، مشددا على :" ان انخفاض معدل الاصابات لا يعني ان الخطر عن المجتمع قد زال".واضاف :" ان العراق مقبل على موجة قد تكون شديدة ولا يمكن السيطرة عليها ، الا بواسطة اللقاح، لاسيما أن الالتزام بالاجراءات الوقائية ثبتت صعوبة تطبيقه بشكل كامل على المواطنين"./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر : موجة رابعة شديدة قد تصيب البلاد .. وانخفاض الاصابات لايعني زوال الخطر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحذر : موجة رابعة شديدة قد تصيب البلاد .. وانخفاض الاصابات لايعني زوال الخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).