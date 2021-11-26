إغلاق جسرين رئيسيين في بغداد – عاجل

2021/11/26 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أقدمت السلطات الأمنية في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، على إغلاق جسريّ السنك والجمهورية.

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