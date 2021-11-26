2021/11/26 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أقدمت السلطات الأمنية في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، على إغلاق جسريّ السنك والجمهورية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق جسرين رئيسيين في بغداد – عاجل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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