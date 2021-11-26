2021/11/26 | 11:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن القنصل التركي العام في أربيل هاكان كارا جاي، أن العراق يستورد ما قيمته أكثر من ثلاثة مليارات دولار من الذهب سنويا، نصفها تقريبا من تركيا، مبينا أن معدل التبادل التجاري بين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعلن ارتفاع معدل التبادل التجاري مع العراق إلى 20 بالمئة المركز الخبري الوطني.

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