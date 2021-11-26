هل ستتواجه البرتغال وإيطاليا في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر؟

2021/11/26 | 11:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ستكون أعين الجماهير الإيطالية والبرتغالية شاخصة، اليوم الجمعة، نحو زيوريخ، حيث تجري قرعة الملحق الأوروبي الفاصل المؤهل إلى نهائيات مونديال “قطر 2022”.وتنطلق مراسم سحب القرعة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت […]

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