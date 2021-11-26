مستقبل الهوية المصرية في مجتمع سلفي - سامح عسكر

2021/11/26 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر سعدنا معا بتلك السيمفونية الرائعة في افتتاح طريق الكباش المصري في الأقصر، ومن قبله حفل نقل المومياوات إلى المتحف الكبير، وعلى ما يبدو أن الدافع الذي جعل الدولة المصرية تُخرج هذين الحدثين باحتفالية (فنية) يكمن خلفه تفاصيل كثيرة من بينها رفع المعنويات الشعبية تجاه خطر الإرهاب، والثانية هي الأهم "تعزيز الهوية المصرية" المرتبطة وجدانيا بالحضارة المصرية القديمة..ولكنني أقف هنا وقفة، فأرى ما يحد ......





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