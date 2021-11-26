2021/11/26 | 11:45 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صرّح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرة
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الإيرانية، بهروز كمالوندي، بأن بلاده
تمتلك في الوقت الحاضر أكثر من 30
كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة
60% ،لافتا إلى أن ك
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: نمتلك أكثر من 30 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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