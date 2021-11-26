إيران: نمتلك أكثر من 30 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

2021/11/26 | 11:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرّح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرة

الإيرانية، بهروز كمالوندي، بأن بلاده

تمتلك في الوقت الحاضر أكثر من 30

كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة

60% ،لافتا إلى أن ك

[https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d8%

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