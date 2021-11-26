ترامب يلمح إلى إعادة ترشحه للرئاسة الأمريكية

2021/11/26 | 11:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد

ترامب، رسالة إلى الأمريكيين بمناسبة

عيد الشكر، ألمح فيها إلى أنه سيترشح

للانتخابات الرئاسية مرة جديدة في عام

2024.

وقال ترامب في الرسالة ساخرا: "وقت ممتع

للغاية في ب

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