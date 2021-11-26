إقليم كردستان العراق يعلن قطع إيران إمدادات المياه عنه بنسبة 100%

2021/11/26 | 11:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة

والموارد المائية في إقليم كوردستان

العراق، حسين حمة كريم، قطع إيران

إمدادات المياه عن الإقليم بنسبة 100%.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة

والموارد المائية إن "70% من مي

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