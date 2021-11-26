شاهد كيف فاجأ الممثل دواين جونسون جنديا سابقا في البحرية الأمريكية

2021/11/26 | 11:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأ الممثل دواين جونسون جنديا سابقا في البحرية الأمريكية يدعى أوسكار رودريغيز، حيث أهداه "ذا روك" شاحنته الشخصية وهي من طراز فورد "F-150 رابتور" معدلة ومصممة خصيصًا، وبدت الدهشة على المحارب المخضرم في البحرية لحظة تلقيه الهدية.

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