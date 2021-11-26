2021/11/26 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني غادر وفد منتخبنا الوطني، اليوم الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، على متن طائرة خاصة، للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تنطلق منافساتها الثلاثاء المقبل.وسيقود المنتخب المدرب المونتنيغري، زيليكو بتروفيتش، بعد استقالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمشاركة في بطولة كأس العرب..منتخبنا الوطني يغادر للدوحة المركز الخبري الوطني.

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