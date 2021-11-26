حزب العمال: الجيش التركي استخدم اسلحة كيميائية 232 مرة

2021/11/26 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن مركز الإعلام والمطبوعات التابع لقوات حماية الشعب (HPG) الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، يوم الجمعة، أنه بسبب لجوئه إلى الخيار العسكري فإن الجيش التركي بدأ بالانسحاب من بعض المناطق في إقليم […]

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