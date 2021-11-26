بعثة أسود الرافدين تتوجهُ إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب

2021/11/26 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن بعثةُ أسود الرافدين التي توجهت اليوم إلى الدوحة للمشاركةِ في بطولةِ كأس العرب.

وضمت التشكيلة : فهد طالب (القوة الجوية)، أحمد باسل (الشرطة)، علي ياسين (الزوراء)، ريبين سولاقا (بوريرام يونايتد التايلاندي)، مصطفى ناظم (الديوانية)، مناف يونس (الكرخ)، ميثم جبار (القوة الجوية)، فرانس بطرس (فيبورج الدنماركي)، شيركو كريم (أربيل)، حسن رائد (القوة الجوية)، منتظر محمد جبر (الزوراء)، محمد علي عبود (القوة الجوية).

كما تواجد في القائمة أحمد فاضل (الزوراء)، أمجد عطوان (الشمال القطري)، سجاد جاسم (نفط الوسط)، حسن عبد الكريم (الكرخ)، إبراهيم بايش (القوة الجوية)، بشار رسن (قطر القطري)، أحمد فرحان (نفط البصرة)، علاء عباس (القوة الجوية)، علي يوسف (الشرطة)، محمد قاسم (الشرطة)، أيمن حسين (أم صلال القطري).

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