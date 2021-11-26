القبض على متهمين بالمخدرات في بغداد

2021/11/26 | 12:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في بغداد.وقالت الوكالة في بيان، إن “مفارز فوج طوارئ بغداد الحادي عشر التابع الى قيادة شرطة بغداد، تمكن من إلقاء القبض على متهمين اثنين أثناء التفتيش الدقيق ضمن قاطع المسؤولية”.وبينت، أنه “كان بحوزتهما مواد مخدرة (كرستال وحشيشة)، […]

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