الثقافة: مواقع جديدة تنتظر الإدراج ضمن لائحة التراث العالمي

2021/11/26 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع-محمد الطالبي

كشفت وزارة الثقافة،اليوم الجمعة،عن مساع لادرج مواقع عراقية جديدة ضمن لائحة التراث العالمي.

وقال وكيل وزارة الثقافة عماد جاسم لوكالة الانباء العراقية(واع):إن"الوزارة تسعى بحرص الامكانية في استثمار ماحصل من زيارة البابا وبتالي لعوده الروح لعمل هيئة التراث والاثار،مبينا ان"هنالك تواصل مستمر واجتماعات مع منظمات دولية منها اليونسكو من اجل ادراج مواقع جديدة ضمن لائحة التراث العالمي".

واضاف ان"وزير الثقافة توجة الاسبوع الماضي مع رئيس هيئة التراث والاثار في اليونسكو بباريس والتقى بعدد كبير من المسؤولين المهمين وجرى التباحث حول امكانية التوسع في هذا الاطار،لافتا الى ان"الوزارة تعمل بخطى وبجهد استثنائي لغرض ان يهتم العالم بما يطرحه العراق من قضايا تهم تراثهم ".

وفيما ما يخص المعوقات بين ان"هنالك العديد من المعوقات التى تواجة خطط الوزارة منها تتعلق بوجود مواقع اثرية فيها نوع من التجاوزات من قبل المؤسسات ومن قبل الاهالي وبتالي نسعى الى تذليل الصعوبات بهذا الاطار باتفاقات واجتماعات مكثفة مع المحافظين،مشيرا الى ان" بعض من المحافظين متعاونين لكن ايضا البعض من المحافظين يحتاج الى قرارات كبيرة من اجل السماح بدخول الشركات التي ترعى التراث وتقدم الخدمة الى المواقع الاثرية وهذا يحتاج الى تعاون وتضامن حيث تسعى المؤسسات ذات العلاقة بالتعاون مع وزارة الثقافة في خططها الواسعه والحديثة والحثيثة بهذا الاطار".

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