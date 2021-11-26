إسرائيل ترصد أول إصابة بالمتحور الجديد لكورونا

2021/11/26 | 12:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، أنها سجلت إصابة بالسلالة الجديدة لكوفيد-19 المرصودة في جنوب أفريقيا والتي قد تكون أشد عدوى من سابقاتها وفقا لعلماء.

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