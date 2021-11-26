انتشار امني مكثف في ساحة التحرير

2021/11/26 | 12:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / شهدت ساحة التحرير ومقتربات المنطقة الخضراء ، وسط العاصمة بغداد ، انتشارا امنيا مكثفا ، تحسبا لتصعيد محتمل للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات ./ انتهى

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