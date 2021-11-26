تركيا تبرم اتفاقًا مهمًا لتشجيع رجال الأعمال الاتراك للاستثمار في فلسطين

2021/11/26 | 12:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أبرمت تركيا اتفاقًا مهمًا مع فلسطين يهدف إلى تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك والمسلمين عامة للاستثمار في الأراضي الفلسطينية وتقديم كل أشكال الدعم لتعزيز صمود الفلسطينيين .وذكر تقرير اعلامي نشر هنا اليوم أن هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع وزير التجارة التركي محمد موش ونظيره الفلسطيني خالد العسيلي على هامش اجتماعات الدورة 37 للدول الأعضاء في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك” في إسطنبول.وأوضح التقرير أن الجانبين اتفقا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومساعدة الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي.وتضمن الاتفاق حسب التقرير توفير المنتجات والسلع التي لا يتوفر لها بديل وطني، كما عبر الوزير التركي عن استعداد بلاده “لزيادة حجم التجارة بين البلدين، وتقديم الدعم الفني في مجال حماية الملكية الفكرية”.بدوره عبر الوزير الفلسطيني عن شكره وتقديره لمواقف تركيا وخص بالتحديد قرار تركيا بزيادة حصة التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك إلى السوق التركية، من ألف طن إلى 3 آلاف طن سنويا.وكان العسيلي قد بحث مع فؤاد اوقطاي، نائب الرئيس التركي، مستجدات العمل في إنشاء المنطقة الصناعية، والمتوقع أن تبدأ باستقبال المستثمرين خلال عام 2022 ./انتهى

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