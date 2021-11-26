الخلية تعلن نتائج عملية امنية في كركوك

2021/11/26 | 12:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، نتائج عملية امنية في محافظة كركوك.وقالت لخلية في بيان، ان “كتائب الاستطلاع الملحقة ب‍المقر المتقدم ل‍قيادة العمليات المشتركة في كركوك تواصل عملية تطهير وتفتيش المنطقة المحصورة بين سماكة السفلى إلى ابو فشكة، حيث تم العثور على ٣ عبوات مزدوجة عبارة عن جليكان ٢٠ لتر، بالإضافة إلى صاروخ جاهز للتفجير و ٥ عبوات مزدوجة وعجلة صالون نوع كورلا معدة للتفجير تحتوي على مواد شديدة التفجير من بينها قنابر هاون ومساطر وجليكانات سعة ١٥ لتر، كما عثرت على ٣ اوكار تحتوي على طابعات وجليكانات مفخخة وأوراق مهمة ومولدات كهربائية ونفقين”.واضافت، ان “الجهد الهندسي […]

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