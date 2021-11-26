العثور على عجلة تحمل دراجة نارية مفخخة في كركوك

2021/11/26 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، نتائج عملية امنية في محافظة كركوك.

وقالت لخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، "كتائب الاستطلاع الملحقة بالمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك تواصل عملية تطهير وتفتيش المنطقة المحصورة بين سماكة السفلى إلى ابو فشكة، حيث تم العثور على ٣ عبوات مزدوجة عبارة عن جليكان ٢٠ لتر، بالإضافة إلى صاروخ جاهز للتفجير و ٥ عبوات مزدوجة وعجلة صالون نوع كورلا معدة للتفجير تحتوي على مواد شديدة التفجير من بينها قنابر هاون ومساطر وجليكانات سعة ١٥ لتر، كما عثرت على ٣ اوكار تحتوي على طابعات وجليكانات مفخخة وأوراق مهمة ومولدات كهربائية ونفقين".

واضاف البيان، ان "الجهد الهندسي العائد إلى المقر المتقدم استطاع من فتح طريق بطول ٣٠٠ متر والعثور على وكر آخر يحتوي مواد إدارية ولوجستية واعتدة اسلحة، في حين تم العثور أيضا على عجلة آخر نوع بيك اب تحمل دراجة نارية مفخخة".

وتابع، "وضمن واجبات عملية برق السماء، عثرت كتائب الاستطلاع على صواريخ قاذفة وصواريخ spG9 ضمن قاطع المسؤولية، كما عثرت على قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم في قاطع الفرقة الثالثة في الشرطة الإتحادية، تم التعامل مع المواد المضبوطة وتفجيرها وموضعياً".

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