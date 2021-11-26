اسود الرافدين يحلقون الى الدوحة

2021/11/26 | 12:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن بعثةُ أسود الرافدين التي توجهت اليوم إلى الدوحة للمشاركةِ في بطولةِ كأس العرب.

وضم الوفد كل من: فهد طالب (القوة الجوية)، أحمد باسل (الشرطة)، علي ياسين (الزوراء)، ريبين سولاقا (بوريرام يونايتد التايلاندي)،مصطفى ناظم (الديوانية)، مناف يونس (الكرخ)، ميثم جبار (القوة الجوية)، فرانس بطرس (فيبورج الدنماركي)، شيركو كريم (أربيل)، حسنرائد (القوة الجوية)، منتظر محمد جبر (الزوراء)، محمد علي عبود (القوة الجوية).

كما تواجد في القائمة أحمد فاضل (الزوراء)، أمجد عطوان (الشمال القطري)، سجاد جاسم (نفط الوسط)، حسن عبد الكريم (الكرخ)،إبراهيم بايش (القوة الجوية)، بشار رسن (قطر القطري)، أحمد فرحان (نفط البصرة)، علاء عباس (القوة الجوية)، علي يوسف (الشرطة)،محمد قاسم (الشرطة)، أيمن حسين (أم صلال القطري).

ويلعب العراق في مجموعة تضم كل من قطر وعمان والبحرين.

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