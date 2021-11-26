خلية الإعلام الأمني تعلن حصيلة عملية كركوك

2021/11/26 | 12:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، حصيلة عملية محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ان “كتائب الاستطلاع الملحقة بالمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، تواصل عملية تطهير وتفتيش المنطقةالمحصورة بين سماكة السفلى إلى ابو فشكة، حيث تم العثور على ٣ عبوات مزدوجة عبارة عن جليكان ٢٠ لتر بالإضافة إلى صاروخ جاهزللتفجير و ٥ عبوات مزدوجة وعجلة صالون نوع كورلا معدة للتفجير تحتوي على مواد شديدة التفجير من بينها قنابر هاون ومساطروجليكانات سعة ١٥ لتر، كما عثرت على ٣ اوكار تحتوي على طابعات وجليكانات مفخخة وأوراق مهمة ومولدات كهربائية ونفقين”.

واضافت ان “الجهد الهندسي العائد إلى المقر المتقدم تمكن من فتح طريق بطول ٣٠٠ متر والعثور على وكر آخر يحتوي مواد إداريةولوجستية واعتدة اسلحة.

في حين تم العثور أيضا على عجلة آخر نوع بيك اب تحمل دراجة نارية مفخخة”.

وتابعت “ضمن واجبات عملية برق السماء، عثرت كتائب الاستطلاع على صواريخ قاذفة وصواريخ spG9 ضمن قاطع المسؤولية، كما عثرتعلى قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم في قاطع الفرقة الثالثة في الشرطة الإتحادية، تم التعامل مع المواد المضبوطة وتفجيرها وموضعياً”.

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