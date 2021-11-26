وفد منتخبنا الوطني يغادر إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب

2021/11/26 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر وفد منتخبنا الوطني، اليوم

الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة،

على متن طائرة خاصة، للمشاركة في بطولة

كأس العرب التي تنطلق منافساتها

الثلاثاء المقبل.

وسيقود المنتخب المدرب المونتنيغري،

زيليكو بتروف

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