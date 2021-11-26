2021/11/26 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، يوم الجمعة، عزم شركات بلاده تشييد سد ومشاريع أخرى بينها ملعب رياضي، في العراق.ولم يحدد المسؤول الإيراني، الرقعة الجغرافية للمشاريع المراد إنجازها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركات إيرانية بصدد تشييد سد وملعب رياضي بالعراق المركز الخبري الوطني.

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