وزير الداخلية الفرنسي يسحب دعوة لنظيرته البريطانية لحضور اجتماع في بلاده

2021/11/26 | 12:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، دعوة كان قد وجهها لوزيرة الداخلية في بريطانيا، بريتي باتل، لاجتماع يناقش قضية عبور القوارب الصغيرة، الجمعة، حسبما قالت الداخلية الفرنسية لـCNN

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