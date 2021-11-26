ساعة فهد - مازن الحسوني

2021/11/26 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني قدم الرفيق كريم أحمد وفي لحظات مؤثرة ساعة الرفيق الخالد فهد الى المؤتمر الحادي عشر أثناء أنعقاده يوم أمس .وبكلمات معبرة قرأت رسالة الرفيق كريم أحمد التي أشار فيها بأن هذه الساعة سلمها الرفيق فهد قبل أعدامه الى أحد السجناء ومنه وصلت للرفيق كريم احمد ليحتفظ بها منذ عام 1953 ولحد الساعة ويسلمها للمؤتمر.*لاشك بأنها ذكرى ذات قيمة معنوية كبيرة ويشكر الرفيق كريم احمد وزوجته على الحفاظ على هذه الأمانة ......





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