2021/11/26 | 12:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تسلم العميد الحقوقي باسم الاسدي، اليوم الجمعة، مهام عمله قائدا لشرطة محافظة النجف، بعد اقالة اللواء فائق الفرعون بسبب خروقات امنية متصاعدة .وقال الاسدي في اول تصريح له بعد تسلم مهام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تسلم مهامه..



قائد شرطة النجف: سنحارب كل اشكال الجريمة المركز الخبري الوطني.

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