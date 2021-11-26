إغلاق جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد

2021/11/26 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

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اغلقت القوات الامنية، اليوم الجمعة جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "الصوات الامنية اغلقت جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء وسط بغداد".

واضاف انه "لم يتبين حتى الان السبب من هذا الاجراء".

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