القوات الامنية تغلق جسري الجمهورية والسنك

2021/11/26 | 12:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اغلقت القوات الامنية جسري الجمهورية والسنك مع قرب انطلاق تظاهرة كبيرة دعا اليها المحتجون على نتائج الانتخابات امام بوابات المنطقة الخضراء./انتهى9

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