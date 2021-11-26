حقوق الانسان بالبصرة تطالب بحسم ملف تعويض مالكي الاراضي ضمن المحرمات النفطية

2021/11/26 | 12:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة ، الحكومة المحلية بحسم ملف تعويض مالكي الاراضي الواقعة ضمن المحرمات النفطية ، الذين شملوا بقرارات مركزية سابقة .واكد المكتب ضرورة ان يكون التعويض بطريقة التعويض الرضائي ، التي الغي العمل فيها حاليا ، مبينا :" ان الفقراء يشكلون نسبة كبيرة من هذه الشريحة "./ انتهى

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