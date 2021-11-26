2021/11/26 | 12:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا من جديد عتبة الـ34 ألفا، بينما لا يزال مؤشر الوفيات اليومية جراء الوباء عند مستوى زهاء 1240 حالة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 1235 وفاة و34690 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 1238 وفاة و33796 إصابة في اليوم السابق.ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (3929 حالة) ومقاطعتها (1812 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1704 حالات) ومقاطعة سامارا (1184 حالة).وتماثل 36145 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا.وسجلت في روسا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تسجل أكثر من 1200 وفاة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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