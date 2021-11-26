قيادة العمليات تعلن انتهاء الصفحة الثانية من العملية الأمنية بديالى

2021/11/26 | 12:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات ديالى، اليوم الجمعة، عن انتهاء الصحفة الثانية من العملية الأمنية في ديالى.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قيادة عمليات ديالى أنهت الصحفة الثانية من […]

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