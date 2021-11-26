العراق: انتحار رجل خمسيني شنقا في ظروف غامضة

2021/11/26 | 12:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية، الجمعة، على جثة رجل في العقد الخامس في منزله بمدينة كلار التابعة لمحافظة السليمانية.

وذكرت قيادة شرطة كرميان في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (26 تشرين الثاني 2021)، انه "تم العثور على رجل يبلغ من العمر 52 عاما ميتا في منزله صباح اليوم في حي النازحین بمدینة كلار المحاذية لخانقين".

واضاف البيان، أن "المواطن شنق نفسه بحبل في بيته وأفاد أقرباءه بأنه يعاني من اضطرابات نفسية منذ عدة أعوام".

واوضح، انه "تم ارسال جثة المدنى الان الى ادارة الطب الشرعى فى قضاء كلار"، لافتا الى ان "ادارة شرطة مكافحة الجريمة فى كرميان بدأت التحقيق فى الحادث".

N.A

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