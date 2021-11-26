أميركا تهدد بالتصعيد ضد إيران

2021/11/26 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت "رويترز" أن الولايات المتحدة هددت

بمواجهة إيران في الوكالة الدولية

للطاقة الذرية، الشهر المقبل، إذا لم

تتعاون تعاوناً أكبر مع الوكالة، في

تصعيد قد يقوض المحادثات الرامية

لإحياء الاتفاق النووي مع

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