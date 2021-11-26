شاهد لحظة ولادة إمرأة على متن طائرة ركاب على ارتفاع 30 ألف قدم في الجو

2021/11/26 | 12:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مفاجأة غير متوقعه داهم مخاض الولادة سيدة على ارتفاع يزيد عن 30 ألف قدم بينما كانت على متن طائرة تابعة لخطوط شركة دلتا الأمريكية وكانت تحلق من غوادالاخارا في المكسيك إلى أتلانتا، وتمكنت ليليانا كاستانيدا من إنجاب الصغيرة أناليا أسيفيدو كاستنادا وسط تصفيق الركاب وأفراد الطاقم.

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