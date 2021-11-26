2021/11/26 | 12:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا من جديد عتبة الـ34 ألفا، بينما لا يزال مؤشر الوفيات اليومية جراء الوباء عند مستوى زهاء 1240 حالة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 1235 وفاة و34690 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 1238 وفاة و33796 إصابة في […]

ظهرت المقالة روسيا تسجل أكثر من 34 الف إصابة جديدة بكورونا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسجل أكثر من 34 الف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسجل أكثر من 34 الف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).