2021/11/26 | 12:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عثرت القوات الامنية، اليوم الجمعة، على صواريخ مختلفة في قاطع عمليات نينوى.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قواتنا الامنية في قيادة عمليات نينوى تواصل واجباتها لملاحقة بقايا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموصل..



العثور على صواريخ “جهنم” في حمام العليل المركز الخبري الوطني.

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