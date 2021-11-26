صور من حادثة غريبة أصابت امرأة عراقية في الـ 50 من العمر

2021/11/26 | 12:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، أن عصا تنظيف اخترقت جسم امرأة فيما استطاع الاطباء انقاذها.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الثاني 2021)، إن "ستشفى الخالص العام ردهة الباطنية للنساء استقبل مريضة تبلغ من العمر 50 عاما تعاني مـن شلل نصفي لمدة سنتين وبعد إجراء جميع الفحوصات الطبية والاشعاعية اللازمة تبين وجود جسم غريب (عصا تنظيف) في منطقة العصعص".

وقال مدير مستشفى الخالص العام علي مظهر عـزيز إن "الفـريق الطبي تالف من اخصائي الجـراحة العامة الدكتور صالح عبد المهدي السعدي والكادر المساعد في صالة العمليات"، لافـتاً إلى ان "مـستشفى الخـالص العام يـَشهد شـهرياً اجـراء العديد من العمليات الكبرى والمعقدة والنادرة ".

وذكر مـدير المـستشفى أن "المـريضة أثارت اسـتغراب الكثيرين"، مؤكداً "نجاح العملية وهي الآن تتمتع بحالة صحية جيدة في ردهات الـرقود والكوادر تتابع حالتها الصحية لحين اكتسابها الشفاء التام".

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