مقتل جندي تركي على الحدود السورية

2021/11/26 | 13:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقتل جندي أثناء محاولته منع الناس من العبور إلى سوريا.

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