بعثة العراق لبطولة كأس العرب تتوجه الى الدوحة

2021/11/26 | 13:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توجهت الى العاصمة القطرية الدوحة ، اليوم الجمعة ، بعثة العراق المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم .واعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان :" ان قائمة الفريق العراقي تضم فهد طالب (القوة الجوية)، أحمد باسل (الشرطة)، علي ياسين (الزوراء)، ريبين سولاقا (بوريرام يونايتد التايلاندي)، مصطفى ناظم (الديوانية)، مناف يونس (الكرخ)، ميثم جبار (القوة الجوية)، فرانس بطرس (فيبورج الدنماركي)، شيركو كريم (أربيل)، حسن رائد (القوة الجوية)، منتظر محمد جبر (الزوراء)، محمد علي عبود (القوة الجوية) ، احمد فاضل (الزوراء)، أمجد عطوان (الشمال القطري)، سجاد جاسم (نفط الوسط)، حسن عبد الكريم (الكرخ)، إبراهيم بايش (القوة الجوية)، بشار رسن (قطر القطري)، أحمد فرحان (نفط البصرة)، علاء عباس (القوة الجوية)، علي يوسف (الشرطة)، محمد قاسم (الشرطة)، أيمن حسين (أم صلال القطري)"./ انتهى

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