الشروع بالمرحلة الثانية من رفع الحواجز الكونكريتية في ديالى

2021/11/26 | 13:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلنت قيادة شرطة ديالى انطلاق المرحلة الثانية من خطة رفع الحواجز الكونكريتية في المحافظة .وقال مصدر في قيادة الشرطة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان التشكيلات الامنية شرعت بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة رفع الكتل الكونكريتية في مناطق ديالى ، التي بدأت في بعقوبة مركز المحافظة وفق خطة ممنهجة بهدف خلق مرونة وانسيابية في حركة العجلات والافراد الى جانب اعادة تنظيم الطرق وواجهات المباني الرسمية التي اغلقتها الكتل الكونكريتية لسنوات طويلة ".واضاف :" ان نهاية العام الحالي ستشهد نهاية ملف الكتل الكونكريتية ، في بعقوبة والمدن الاخرى ، خاصة ان الجهد الهندسي مستمر في رفعها في عموم مناطق المحافظة "./انتهى

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