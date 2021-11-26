2021/11/26 | 13:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات ديالى، اليوم الجمعة، عن انتهاء الصحفة الثانية من العملية الأمنية في ديالى.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن “قيادة عمليات ديالى أنهت الصحفة الثانية من المرحلة الثانية التي انطلقت بإشراف قيادة العمليات المشتركة”، مشيراً الى أن “نتائج العملية أسفرت عن العثور على وكر للإرهابيين يحتوي عتاداً وصواريخ قاذفة RBG7 وأشرطة BKC وعبوات ناسفة ومواد لوجستية”.وأوضح البيان أن”القوات الأمنية تعاملت مع المواد المضبوطة وفق السياقات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتهاء الصفحة الثانية من العملية الأمنية في ديالى عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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