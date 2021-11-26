الخلية تعلن انتهاء الصفحة الثانية من العملية الأمنية في ديالى

2021/11/26 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات ديالى، اليوم الجمعة، عن انتهاء الصحفة الثانية من العملية الأمنية في ديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قيادة عمليات ديالى أنهت الصحفة الثانية من المرحلة الثانية التي انطلقت بإشراف قيادة العمليات المشتركة"، مشيراً الى أن "نتائج العملية أسفرت عن العثور على وكر للإرهابيين يحتوي عتاداً وصواريخ قاذفة RBG7 وأشرطة BKC وعبوات ناسفة ومواد لوجستية".

وأوضح البيان أن"القوات الأمنية تعاملت مع المواد المضبوطة وفق السياقات".

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