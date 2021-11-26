كاميرا مراقبة ترصد لحظة ضرب رجل مسن بشكل وحشي

2021/11/26 | 13:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة صادمة تعرض رجل مسن يبلغ من العمر 82 عامًا للضرب والاعتداء بشكل وحشي علي يد مجموعة من الأشخاص المجهولين، ووقع الحادث بينما كان الرجل يقود سيارته في أحد شوارع ولاية ماساتشوستس الأمريكية لشراء ديك رومي للاحتفال بعيد الشكر ووثقت كاميرا مراقبة لحظات الإعتداء.

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