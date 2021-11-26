2021/11/26 | 13:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، القبض على متهمين اثنين بالخطف وثالث بسرقة 150 ألف دولار من داخل دار في منطقة المنصور.وذكر بيان للمديرية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين بالخطف وثالث بسرقة 150 ألف دولار بالمنصور المركز الخبري الوطني.

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